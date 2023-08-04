RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Херсоном задержали коллаборанта, который вводил в оборот рубли и помогал армии РФ

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали жителя Белозерской общины в Херсонской области. Во время оккупации он помогал армии РФ и пытался распространять рубли вместо украинских гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Отмечается, что во время временной оккупации Херсонского района подозреваемый добровольно начал помогать оккупантам. Он передавал российским военным продукты питания и бытовые вещи.

"За это он получал горюче-смазочные материалы", - сообщили в прокуратуре.

Чем еще мужчина помогал российским оккупантам

Поддерживая решение оккупационных властей по внедрению на захваченных территориях так называемой "рублевой зоны" в собственном магазине он торговал за рубли.

Кроме того, для обеспечения вражеского войска необходимым, подозреваемый организовывал сбор денег и продовольствия с местных жителей.

Что ему грозит

Жителю Белозерской громады сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Фото: Коллаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Колобранты и предатели в Херсонской области

После начала вторжения РФ в Украину правоохранители зафиксировали десятки случаев, когда местные жители начали помогать россиянам. Часть из них уже удалось задержать, объявить подозрения и отправить в тюрьму.

Ранее стражи порядка задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

Также в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине