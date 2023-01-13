Под Херсоном полиция обнаружила тела четырех человек, погибших от обстрелов РФ

"На деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные меры и сотрудники полиции продолжают выявлять преступления военных РФ", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что при отработке с. Посад-Покровское установили, что с марта по ноябрь прошлого года во время вражеских обстрелов села погибли четверо местных жителей.

"Только одного человека похоронили на кладбище, других односельчане похоронили на собственных подворьях", - добавили в полиции.

По этим фактам нарушение законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.