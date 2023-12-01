Под Херсоном после ночных обстрелов из-под завалов дома достали тело погибшего, - ГСЧС

Чрезвычайники также опубликовали кадры с места происшествия.

В ГСЧС рассказали, что после ночных обстрелов в одном из населенных пунктов пригорода Херсона были разрушены жилые дома.

"Спасатели получили вызов на обследование места попадания. Во время разбора конструкций здания чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Место "прилета" по дому в Херсонской области после ночных российских обстрелов 1 декабря (фото: t.me/dsns_telegram)

Последствия ночного обстрела Херсонской области 1 декабря

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под обстрелом, в частности, оказалось село Тягинка Бериславского района Херсонской области.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сегодня ранее днем, в результате вражеского обстрела Тягинки погиб мужчина - его тело обнаружили спасатели во время обследования мест "прилетов" в одном из разрушенных жилищ.

Кроме того, была ранена 81-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в своем доме.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Так, напомним, что российские террористы обстреляли село Тягинка и днем ранее - 30 ноября. Тогда в результате вражеских ударов получили ранения три человека.

Добавим, что 30 ноября войска РФ в очередной раз атаковали Берислав, сбросив взрывчатку с беспилотника по жилым кварталам города, в результате чего был ранен местный житель.