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Под Херсоном оккупанты расстреляли авто с гражданскими: есть жертвы

Фото: под Херсоном оккупанты расстреляли авто с гражданскими: есть жертвы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсонской области российские войска расстреляли гражданский автомобиль. Вследствие чего погибли два человека. Ребенок, который также был в машине, госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Олешек Евгения Рыщука в комментарии изданию "Суспільне".

Он рассказал, что оккупанты расстреляли автомобиль, когда тот проезжал российский блокпост возле Нечаева. Гражданские передвигались на автомобиле Жигули темно-синего цвета с тонированными окнами.

По информации родственницы погибших, военные останавливали автомобили, однако семья не остановилась. В результате оккупанты открыли огонь и убили парня. Пассажирка умерла в больнице. Ребенок 5-ти лет остался жив, но ему ампутировали часть руки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские военные расстреляли дирижера областной филармонии за отказ сотрудничества. Убийство произошло в его же доме.

Как известно, украинские войска с начала контрнаступления освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

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