Под Херсоном оккупанты расстреляли авто с гражданскими: есть жертвы

В Херсонской области российские войска расстреляли гражданский автомобиль. Вследствие чего погибли два человека. Ребенок, который также был в машине, госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Олешек Евгения Рыщука в комментарии изданию "Суспільне".