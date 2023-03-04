Под Херсоном оккупанты с дрона сбросили гранату на авто полицейских: четверо раненых

Под вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка Херсонской области. Оккупанты атаковали авто полицейских, сбросив гранату с дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

"Правоохранители на служебном автомобиле ехали по вызову, когда российские военные запустили дрон и сбросили на людей гранату. Пострадали четверо полицейских", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пострадавших госпитализировали в больницу, у всех осколочные ранения и контузию.

Как сообщалось, за сутки оккупанты обстреливали Херсонскую область больше 460 снарядами из минометов. В Херсоне повреждено коммунальное предприятие, один человек погиб, еще десять получили ранения.

Напомним, спутниковые снимки от 23 февраля, опубликованные "Радио Свобода", свидетельствуют о том, что российские войска обстреливают Херсон из временно оккупированного города Голая Пристань на левом берегу Днепра.