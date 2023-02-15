Под Херсоном эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов армии РФ

В Бериславском районе Херсонской области правоохранители эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"С начала февраля текущего года на деоккупированной территории Бериславского района прокуроры совместно со следователями и экспертами провели эксгумацию 8 трупов потерпевших", - говорится в сообщении.

По данным следствия, шесть тел принадлежат жителям пгт Высокополье и села Малая Александровка, погибших в результате вражеских обстрелов.

Еще двое гражданских были расстреляны русскими военными во дворе домовладения. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище в пгт Большая Александровка.

"Все тела гражданских направлены на проведение соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.