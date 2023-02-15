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Под Херсоном эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов армии РФ

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Херсонская область, Среда 15 февраля 2023 16:16
Под Херсоном эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов армии РФ Фото: Под Херсоном эксгумировали тела восьми человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Бериславском районе Херсонской области правоохранители эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"С начала февраля текущего года на деоккупированной территории Бериславского района прокуроры совместно со следователями и экспертами провели эксгумацию 8 трупов потерпевших", - говорится в сообщении.

По данным следствия, шесть тел принадлежат жителям пгт Высокополье и села Малая Александровка, погибших в результате вражеских обстрелов.

Еще двое гражданских были расстреляны русскими военными во дворе домовладения. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище в пгт Большая Александровка.

"Все тела гражданских направлены на проведение соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что правоохранители эксгумировали тела двух мужчин, которых военные РФ расстреляли в пгт Большая Александровка Херсонской области.

Правоохранители провели эксгумацию тел мужчины и ребенка в селе Посад-Покровское (Херсонская область), погибших от обстрелов армии РФ.

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