Под Херсоном эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов армии РФ
В Бериславском районе Херсонской области правоохранители эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"С начала февраля текущего года на деоккупированной территории Бериславского района прокуроры совместно со следователями и экспертами провели эксгумацию 8 трупов потерпевших", - говорится в сообщении.
По данным следствия, шесть тел принадлежат жителям пгт Высокополье и села Малая Александровка, погибших в результате вражеских обстрелов.
Еще двое гражданских были расстреляны русскими военными во дворе домовладения. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище в пгт Большая Александровка.
"Все тела гражданских направлены на проведение соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.
Напомним, что правоохранители эксгумировали тела двух мужчин, которых военные РФ расстреляли в пгт Большая Александровка Херсонской области.
Правоохранители провели эксгумацию тел мужчины и ребенка в селе Посад-Покровское (Херсонская область), погибших от обстрелов армии РФ.
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