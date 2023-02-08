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Под Херсоном эксгумировали тела мужчины и ребенка, погибших от обстрелов РФ (фото)

Фото: Под Херсоном эксгумировали тела мужчины и ребенка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели эксгумацию тел мужчины и ребенка в селе Посад-Покровское (Херсонская область), погибших от обстрелов армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Муж находился на улице, в то время российская армия начала вести огонь по населенному пункту. Добежать до погреба при обстреле пытался мальчик, однако вражеский снаряд унес его жизни", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечается, что тело парня похоронили на местном кладбище родные, а мужчину односельчане на территории его домовладения. Тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что на территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.

В селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.

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