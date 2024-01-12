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Под Херсоном двое пьяных оккупантов ворвались во двор к мужчине и расстреляли его

Архивное фото: Под Херсоном двое пьяных оккупантов ворвались во двор к мужчине и расстреляли его (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области убили местного жителя. Им объявили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали дела

В мае 2023 года двое вооруженных военных РФ, в состоянии алкогольного опьянения проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области.

Фото: Оккупанты (facebook.com/pho.gov.ua)

Во дворе подозреваемые жестоко избили 64-летнего мужчину. Потерпевший попытался спастись, спрятавшись в доме. Однако нападавшие зашли за ним и расстреляли из автоматического оружия.

Оккупантам грозит пожизненное

Следователям удалось идентифицировать и сообщить о подозрении двум военным РФ в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с умышленным убийством.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.

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