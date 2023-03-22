Под Харьковом эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрела армии РФ

В среду, 22 марта, в селе Борщева (Харьковская область) правоохранители эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрелов армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"18 мая прошлого года оккупанты обстреливали указанную деревню. Один из снарядов упал во дворе дома женщины и разорвался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшая в то время как раз находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла на месте. Прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали труп 91-летней местной жительницы.
В настоящее время продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что стражи порядка обнаружили тела двух жителей Херсона, которых российские военные замучили до смерти.
Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.
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