Под Харьковом эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрела армии РФ

"18 мая прошлого года оккупанты обстреливали указанную деревню. Один из снарядов упал во дворе дома женщины и разорвался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшая в то время как раз находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла на месте. Прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали труп 91-летней местной жительницы.

В настоящее время продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.