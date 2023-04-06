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Под Харьковом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела армии РФ

Фото: Под Харьковом эксгумировали тело мужчины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Под Харьковом стражи порядка обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от обстрелов военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"6 апреля на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины. По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в Херсонской области правоохранители обнаружили тела трех человек, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов кафиров.

Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.

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