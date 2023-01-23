В автомобиле находились четыре человека, среди которых двое детей - 2010 и 2022 года рождения. Когда транспорт слетел в воду, мужчина успел спастись. Женщина и дети же остались в автомобиле.

Фото: под Черниговом произошло ДТП на переправе, погибли двое детей (cn.dsns.gov.ua)

К проведению поисково-спасательных работ была сформирована группа из 37 человек и 10 единиц техники, а также лодки от ГСЧС с 14 людьми и 3 единицами спецтехники. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС.

"Водолазы-пиротехники нашли на дне водоема автомобиль и закрепили за него трос. В 20:10 строительным автокраном утонувший автомобиль с телами погибших был поднят на берег", - пишет пресс-служба.

Фото: под Черниговом произошло ДТП на переправе, погибли двое детей (cn.dsns.gov.ua)