Под Черниговом произошла авария на понтонной переправе. Автомобиль съехал в реку Десна, в результате чего погибли три человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черниговской области.
В автомобиле находились четыре человека, среди которых двое детей - 2010 и 2022 года рождения. Когда транспорт слетел в воду, мужчина успел спастись. Женщина и дети же остались в автомобиле.
Фото: под Черниговом произошло ДТП на переправе, погибли двое детей (cn.dsns.gov.ua)
К проведению поисково-спасательных работ была сформирована группа из 37 человек и 10 единиц техники, а также лодки от ГСЧС с 14 людьми и 3 единицами спецтехники. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС.
"Водолазы-пиротехники нашли на дне водоема автомобиль и закрепили за него трос. В 20:10 строительным автокраном утонувший автомобиль с телами погибших был поднят на берег", - пишет пресс-служба.
Фото: под Черниговом произошло ДТП на переправе, погибли двое детей (cn.dsns.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Черниговом 22 января временно закрыли понтонную переправу через реку Десна.
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