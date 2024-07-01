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Не во время простуды. Украинцам объяснили, когда нужно пить антибиотики

Фото: как правильно принимать антибиотики (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Нередко бывают случаи, что во время первых проявлений простуды люди сразу идут в аптеку, чтобы приобрести "самый эффективный препарат" - антибиотик. Однако действительно ли следует принимать антибиотики "на всякий случай", или наоборот это может привести к вреду для организма.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Антибиотики один из видов лекарственных средств, продающихся только по рецепту. Причиной тому является то, что определить бактериальную природу болезни можно только лабораторно, а принимая антибиотики "на всякий случай" люди могут нанести вред здоровью и способствовать антибиотикорезистентности.

То есть, если человек будет принимать антибиотик по своему усмотрению, организм в какой-то момент просто прекратит реагировать на него и казалось бы легкие бактериальные воспаления будет лечить значительно тяжелее.

Более того, врачи отмечают, что большинство простуд включительно с гриппом не нуждаются в антибиотиках, ведь вызываются вирусами, на которые эти препараты не действуют.

"Если врач уже назначил антибиотик, нельзя самостоятельно изменять дозу или прекращать прием препарата, если начали чувствовать себя лучше. Недолеченная болезнь делает бактерии, оставшиеся в организме, устойчивыми к препарату", - отметили в НСЗУ.

К тому же в службе объяснили, что каждый антимикробный препарат предназначен для конкретного антибиотика, как ключ к замку.

"Поэтому нельзя назначать себе антибиотик самостоятельно или пользоваться советами знакомых, которым помогло. Не делитесь своим антибиотиком с другими. Только врач может подобрать правильные лекарства", - добавили в НСЗУ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как получить электронный рецепт на антибиотики.

К тому же в материале РБК-Украина мы объяснили, с какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь.

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