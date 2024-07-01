Не во время простуды. Украинцам объяснили, когда нужно пить антибиотики

Антибиотики один из видов лекарственных средств, продающихся только по рецепту. Причиной тому является то, что определить бактериальную природу болезни можно только лабораторно, а принимая антибиотики "на всякий случай" люди могут нанести вред здоровью и способствовать антибиотикорезистентности.

То есть, если человек будет принимать антибиотик по своему усмотрению, организм в какой-то момент просто прекратит реагировать на него и казалось бы легкие бактериальные воспаления будет лечить значительно тяжелее.

Более того, врачи отмечают, что большинство простуд включительно с гриппом не нуждаются в антибиотиках, ведь вызываются вирусами, на которые эти препараты не действуют.

"Если врач уже назначил антибиотик, нельзя самостоятельно изменять дозу или прекращать прием препарата, если начали чувствовать себя лучше. Недолеченная болезнь делает бактерии, оставшиеся в организме, устойчивыми к препарату", - отметили в НСЗУ.

К тому же в службе объяснили, что каждый антимикробный препарат предназначен для конкретного антибиотика, как ключ к замку.

"Поэтому нельзя назначать себе антибиотик самостоятельно или пользоваться советами знакомых, которым помогло. Не делитесь своим антибиотиком с другими. Только врач может подобрать правильные лекарства", - добавили в НСЗУ.