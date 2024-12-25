Во время российского обстрела погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко

Во время массированной атаки погиб энергетик ДТЭК

В результате террористического обстрела российских оккупантов 25 декабря погиб энергетик Дмитрий Петленко, работавший на одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Во время массированной атаки, после проведения поисковых работ, Дмитрий был найден под завалами без признаков жизни.

Дмитрию был 51 год, он посвятил более 30 лет своему призванию, работая на энергетическом фронте. Долгое время он трудился на Запорожской ТЭС, где зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист.

После оккупации Энергодара он не оставил свое дело и трудоустроился на другую теплоэлектростанцию компании, продолжая обеспечивать страну энергетическими ресурсами даже в самые сложные времена. Последние полтора года Дмитрий отдавал все силы для того, чтобы обеспечить украинцев светом, несмотря на постоянную угрозу со стороны агрессора.