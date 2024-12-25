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Во время российского обстрела погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко

Украина, Среда 25 декабря 2024 23:00
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Во время российского обстрела погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко Фото: энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко (dtek-kem.com.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате массированной атаки российских оккупантов погиб энергетик Дмитрий Петленко, который более 30 лет работал на энергетическом фронте. После поисковых работ его тело было найдено под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК".

Во время массированной атаки погиб энергетик ДТЭК

В результате террористического обстрела российских оккупантов 25 декабря погиб энергетик Дмитрий Петленко, работавший на одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Во время массированной атаки, после проведения поисковых работ, Дмитрий был найден под завалами без признаков жизни.

Дмитрию был 51 год, он посвятил более 30 лет своему призванию, работая на энергетическом фронте. Долгое время он трудился на Запорожской ТЭС, где зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист.

После оккупации Энергодара он не оставил свое дело и трудоустроился на другую теплоэлектростанцию компании, продолжая обеспечивать страну энергетическими ресурсами даже в самые сложные времена. Последние полтора года Дмитрий отдавал все силы для того, чтобы обеспечить украинцев светом, несмотря на постоянную угрозу со стороны агрессора.

Напомним, что в деоккупированной Балаклее Харьковской области погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.

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ДТЭК
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