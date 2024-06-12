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Во время поисков пропавшей 9-летней украинки в Германии нашли тело: что известно

Фото: полиция Германии обнаружила тело во время поисков украинского ребенка (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Во вторник в немецкой Саксонии во время масштабных поисков девятилетней украинки Валерии в лесу обнаружили тело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что 11 июня в лесу близ города Дёбельн в Саксонии во второй половине дня полицейский обнаружил тело. Его нашли в трех километрах от дома семьи Валерии. Однако чье это тело пока неизвестно.

Сразу после обнаружения экстренные службы оцепили территорию.

"Пока проверяется, была ли погибшая девятилетняя девочка из Дёбельна, которую раньше разыскивали", - сообщил представитель полиции.

 

Что предшествовало

Напомним, в немецком городе Дёбельн четвертые сутки разыскивают девятилетнюю украинскую девочку Валерию.

По данным правоохранителей, четыре дня назад девочка около 6:50 утра пошла в школу, однако на занятиях она так и не появилась.

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