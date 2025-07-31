Во время ночной атаки на Киев погиб 6-летний каратист Матвей Марченко

"Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Погибли шесть человек, более 80 - получили ранения, среди погибших - 6-летний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин", - говорится в сообщении.

Матвей был самым младшим сыном в семье. Его старшие братья - Михаил (8 лет) и Лев (12 лет) - также занимаются каратэ.

По словам его тренера Игоря Ефименко, мальчик тренировался уже полтора года, и несмотря на юный возраст, имел большую целеустремленность и серьезное отношение к тренировкам.

"Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это ни звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: "Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям", - рассказал Ефименко, который лично приехал на место трагедии, где еще шел разбор завалов.

Украинская федерация каратэ, клуб "Сен-Бин" и все каратэ-сообщество Украины выразили глубочайшие соболезнования родителям, братьям, родным и всем, кто знал и любил Матвея Марченко.

"Сегодня Украина потеряла еще одну светлую детскую душу. Еще одного маленького мечтателя. Будущего чемпиона. Мальчика, у которого были цели, воля и большое сердце. Жизнь, которая только начиналась. Мир должен знать: в Украине не просто убивают детей. У нас убивают будущее. И каждое такое убийство - не только горе для одной семьи. Это боль всего народа", - добавили в Федерации.