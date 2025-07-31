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Во время ночной атаки на Киев погиб 6-летний каратист Матвей Марченко

Киев, Четверг 31 июля 2025 18:18
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Во время ночной атаки на Киев погиб 6-летний каратист Матвей Марченко Фото: во время атаки на Киев 31 июля погиб 6-летний каратист Матвей Марченко (facebook.com/karate.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В результате попадания российской ракеты в дом в Святошинском районе Киева в ночь на 31 июля погиб 6-летний каратист Матвей Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской федерации каратэ.

"Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Погибли шесть человек, более 80 - получили ранения, среди погибших - 6-летний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин", - говорится в сообщении.

Матвей был самым младшим сыном в семье. Его старшие братья - Михаил (8 лет) и Лев (12 лет) - также занимаются каратэ.

По словам его тренера Игоря Ефименко, мальчик тренировался уже полтора года, и несмотря на юный возраст, имел большую целеустремленность и серьезное отношение к тренировкам.

"Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это ни звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: "Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям", - рассказал Ефименко, который лично приехал на место трагедии, где еще шел разбор завалов.

Украинская федерация каратэ, клуб "Сен-Бин" и все каратэ-сообщество Украины выразили глубочайшие соболезнования родителям, братьям, родным и всем, кто знал и любил Матвея Марченко.

"Сегодня Украина потеряла еще одну светлую детскую душу. Еще одного маленького мечтателя. Будущего чемпиона. Мальчика, у которого были цели, воля и большое сердце. Жизнь, которая только начиналась. Мир должен знать: в Украине не просто убивают детей. У нас убивают будущее. И каждое такое убийство - не только горе для одной семьи. Это боль всего народа", - добавили в Федерации.

Атака на Киев 31 июля

Напомним, в ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами.

Сильнее всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы. Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет.

По последним данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых есть ребенок. Пострадали более 135 человек.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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