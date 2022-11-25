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Во время учений в Беларуси погиб один солдат РФ, еще один ранен, - Генштаб

Фото: во время учений в Беларуси погиб один солдат РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во время учений в Брестской области Беларуси погиб один российский военный, еще один оккупант получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в район ведения боевых действий на территории Украины. Так, в частности, в населенном пункте Деревная Брестской области республики Беларусь, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Ранее мы писали, что российские генералы приехали в Беларусь, чтобы проинспектировать ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах.

Напомним, Генштаб оценивает готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину как низкую.

Кромем того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.

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