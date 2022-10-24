Под Бучей нашли тело мужчины, который погиб во время оккупации

Вблизи поселка Немешаево Бучанского района нашли тело убитого российскими агрессорами мирного жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.
Отмечается, что останки обнаружили в лесу местные жители. В ходе осмотра трупа полиция установила, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.
Рост мужчины - около 190 сантиметров, размер ноги - 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего полицейские обнаружили православный крестик.
Сообщается, что тело мужчины находилось недалеко от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаруживали убитого оккупантами человека.
Напомним, 22 октября полиция обнаружила тело убитого россиянами гражданского в лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово в Киевской области. Оккупанты прострелили мужчине ноги и грудь.
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