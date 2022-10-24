Под Бучей нашли тело мужчины, который погиб во время оккупации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова .

Отмечается, что останки обнаружили в лесу местные жители. В ходе осмотра трупа полиция установила, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.

Рост мужчины - около 190 сантиметров, размер ноги - 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего полицейские обнаружили православный крестик.

Сообщается, что тело мужчины находилось недалеко от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаруживали убитого оккупантами человека.