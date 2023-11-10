Под Брянском расстрелян автомобиль российских пограничников. Погиб подполковник ФСБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

"Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ", - говорится в сообщении.

Подробности ЧП

Как уточняют в Telegram-канале, нападение на УАЗ "Патриот" российских пограничников произошло на окраине села Улица Брянской области.

"Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись", - пишет Baza.

В результате стрельбы ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте.

Как сообщалось, 8 ноября в Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию пыточных для украинцев - как военных, так и гражданских.

Кроме того, 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области произошли взрывы, причиной которой стал удар по месту расположения российских оккупантов. 10 ноября выяснилось, что в результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета РФ, было полностью уничтожено.