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Под Брянском расстрелян автомобиль российских пограничников. Погиб подполковник ФСБ

Россия, Пятница 10 ноября 2023 08:59
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Под Брянском расстрелян автомобиль российских пограничников. Погиб подполковник ФСБ Фото: из-за расстрела авто под Брянском погиб подполковник ФСБ (24 tv)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера днем, 9 ноября, в Брянской области (Россия) неизвестные расстреляли машину пограничников. Погиб подполковник ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ", - говорится в сообщении.

Подробности ЧП

Как уточняют в Telegram-канале, нападение на УАЗ "Патриот" российских пограничников произошло на окраине села Улица Брянской области.

"Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись", - пишет Baza.

В результате стрельбы ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте.

Как сообщалось, 8 ноября в Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию пыточных для украинцев - как военных, так и гражданских.

Кроме того, 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области произошли взрывы, причиной которой стал удар по месту расположения российских оккупантов. 10 ноября выяснилось, что в результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета РФ, было полностью уничтожено.

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