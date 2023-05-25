Под Балаклеей двое мужчин подорвались на боеприпасе: один из них погиб

"25 мая стало известно о гибели 39-летнего жителя с. Протопоповка Балаклейской общины в результате срабатывания неизвестного взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детонация боеприпаса произошла во время того, как погибший двигался по селу на мотоцикле с коляской, перевозя его в коляске.

"Мужчина погиб сразу. Также ранения получил другой местный 45-ти лет", - добавили в ГСЧС.

Бои за Балаклею

Российские войска продвинулись к городу в начале своего вторжения и временно захватили его.

Уже в начале сентября Балаклею удалось освободить силами ВСУ.