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Под Балаклеей двое мужчин подорвались на боеприпасе: один из них погиб

Фото: Спасатель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое мужчин подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете под Балаклеей (Харьковская область). Один из них погиб сразу на месте подрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"25 мая стало известно о гибели 39-летнего жителя с. Протопоповка Балаклейской общины в результате срабатывания неизвестного взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детонация боеприпаса произошла во время того, как погибший двигался по селу на мотоцикле с коляской, перевозя его в коляске.

"Мужчина погиб сразу. Также ранения получил другой местный 45-ти лет", - добавили в ГСЧС.

Бои за Балаклею

Российские войска продвинулись к городу в начале своего вторжения и временно захватили его.

Уже в начале сентября Балаклею удалось освободить силами ВСУ.

Недавно в Черниговской области два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один человек погиб.

Также в Харьковской области на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина. В результате происшествия он потерял стопу правой ноги.

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