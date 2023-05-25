Под Балаклеей двое мужчин подорвались на боеприпасе: один из них погиб

Двое мужчин подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете под Балаклеей (Харьковская область). Один из них погиб сразу на месте подрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
"25 мая стало известно о гибели 39-летнего жителя с. Протопоповка Балаклейской общины в результате срабатывания неизвестного взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детонация боеприпаса произошла во время того, как погибший двигался по селу на мотоцикле с коляской, перевозя его в коляске.
"Мужчина погиб сразу. Также ранения получил другой местный 45-ти лет", - добавили в ГСЧС.
Российские войска продвинулись к городу в начале своего вторжения и временно захватили его.
Уже в начале сентября Балаклею удалось освободить силами ВСУ.
Недавно в Черниговской области два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один человек погиб.
Также в Харьковской области на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина. В результате происшествия он потерял стопу правой ноги.
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