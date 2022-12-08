Под Бахмутом погиб волонтер из Швеции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

В Бахмуте от столкновения с боевой машиной погиб 20-летний гражданин Швеции. Это произошло во время эвакуации раненых с фронта. Мужчина был волонтером медицинского батальона "Госпитальеры".

В Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили гибель своего гражданина и уведомили его семью.

Шведские СМИ напомнили, что летом этого года в результате боевых действий в Украине погиб гражданин Швеции в возрасте 30 лет, он попал под снаряд вблизи фронта в Донецкой области. Мужчина ранее служил в Вооруженных силах Швеции, но уволился, чтобы поехать в Украину.