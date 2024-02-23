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Под Бахмутом погиб доброволец из Литвы

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в боях с российскими оккупантами погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15min.

Глава миссии инструкторов в Украине Сигитас Маляускас заявил, что литовский солдат 1981 года рождения, по прозвищу "Гигант", был убит в пятницу. Он служил в 92-й бригаде Вооруженных сил Украины.

По словам Маляускаса, литовец погиб, когда перевозил мины к линии фронта в районе Бахмута. Тогда в их машину попал российский беспилотник. 

По словам Маляускаса, доброволец был минометчиком.

"Но, как это часто бывает в боевых действиях, он выполнял разные обязанности - водителя, стрелка и разведчика", - рассказал он. 

Информацию о гибели военного также подтвердил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. 

"Он был где-то на восточном фронте, в Бахмуте или где-то в таком же месте, но более подробной информации я не знаю. Я знаю только ту информацию, которая поступила в посольство", - заявил он. 

Добровольцы из разных стран сражаются за Украину

На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли в ходе боевых действий.

Так, сегодня стало известно, что в боях за Украину погиб доброволец из Финляндии.

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