Под Бахмутом ГПСУ уничтожила миномет, который оккупанты приковали на цепь (видео)

"Вражеский миномет уничтожили прицельными ударами пограничники-минометчики бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Предварительно, как добавили пограничники, оккупанты приковали его на цепь, чтобы не "убежал", еще и дерюгой прикрыли.

"Однако, как видим, продумали далеко не все", – констатируют в ГПСУ.