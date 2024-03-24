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Под Бахмутом ГПСУ уничтожила миномет, который оккупанты приковали на цепь (видео)

Фото: под Бахмутом ГПСУ уничтожила миномет, который оккупанты приковали на цепь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили российский миномет на Бахмутском направлении. Его оккупанты приковали на цепь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вражеский миномет уничтожили прицельными ударами пограничники-минометчики бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Предварительно, как добавили пограничники, оккупанты приковали его на цепь, чтобы не "убежал", еще и дерюгой прикрыли.

"Однако, как видим, продумали далеко не все", – констатируют в ГПСУ.

Ситуация на фронте

ВСУ отразили 15 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении, удержали позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному складу противника.

В частности, как уточняют в отчете Института изучения войны, ВСУ выводят из строя от 60 до 70% техники, которую российские войска выставляют в ходе атак под Бахмутом. Россияне с потерями проводят бронетанковые атаки на Лиманском направлении.

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БахмутВойна в Украине