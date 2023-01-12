Под Бахмутом десантник вытащил раненого фактически из-под носа россиян (видео)

Так, недавно в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины.

"Воин с позывным "Якудза" под бешеным огнем противника оказал ему помощь и самостоятельно вытащил его из-под обстрела в безопасную зону", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что "Якудза" - опытный командир группы, раненых извлекает из поля боя не впервые.