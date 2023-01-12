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Под Бахмутом десантник вытащил раненого фактически из-под носа россиян (видео)

Фото: под Бахмутом десантник спас раненого солдата, вытащив его во время обстрела (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский десантник вытянул раненого побратима фактически из-под носа оккупантов. Помощь ему он оказывал при сильном обстреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, недавно в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины.

"Воин с позывным "Якудза" под бешеным огнем противника оказал ему помощь и самостоятельно вытащил его из-под обстрела в безопасную зону", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что "Якудза" - опытный командир группы, раненых извлекает из поля боя не впервые.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 12 января, ВСУ ликвидировали за сутки 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.

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