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Под Авдеевкой погиб чешский доброволец, который помогал защищать Украину

Фото: под Авдеевкой погиб чешский доброволец, который помогал защищать Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В боях за Украину на прошлых выходных погиб гражданин Чехии. Он был добровольцем в рядах ВСУ.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.

"Я могу подтвердить, что гражданин Чехии погиб в выходные под Авдеевкой", - рассказал представитель МИД. 

Информация о гибели чеха ранее появилась в соцсетях. 

Всего Министерство иностранных дел Чехии зарегистрировало гибель четырех граждан Чехии, которые участвовали в боях на территории Украины.

Первый чех погиб во время боевых действий с российской армией на Донбассе в июне 2022 года. В марте прошлого года погиб второй доброволец. Спустя два месяца скончался основатель проекта "Феникс", чешский медик, который был тяжело ранен осколками на Донбассе и затем переведен в пражский Центральный военный госпиталь.

Бои за Авдеевку

Напомним, ситуация под Авдеевкой остается критической. Россияне бросили все свои силы в попытках окружить город и взять его под свой контроль. 

Но украинские защитники продолжают удерживать позиции и наносят врагу огромные потери. 

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что на защиту Авдеевки уже перебросили бойцов 3 отдельной штурмовой бригады

Более детально о ситуации вокруг Авдеевки можете узнать в материале РБК-Украина

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АвдеевкаВооруженные силы УкраиныЧехияВойна России против Украины