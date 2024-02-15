Под Авдеевкой погиб чешский доброволец, который помогал защищать Украину

В боях за Украину на прошлых выходных погиб гражданин Чехии. Он был добровольцем в рядах ВСУ.
Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.
"Я могу подтвердить, что гражданин Чехии погиб в выходные под Авдеевкой", - рассказал представитель МИД.
Информация о гибели чеха ранее появилась в соцсетях.
Всего Министерство иностранных дел Чехии зарегистрировало гибель четырех граждан Чехии, которые участвовали в боях на территории Украины.
Первый чех погиб во время боевых действий с российской армией на Донбассе в июне 2022 года. В марте прошлого года погиб второй доброволец. Спустя два месяца скончался основатель проекта "Феникс", чешский медик, который был тяжело ранен осколками на Донбассе и затем переведен в пражский Центральный военный госпиталь.
Напомним, ситуация под Авдеевкой остается критической. Россияне бросили все свои силы в попытках окружить город и взять его под свой контроль.
Но украинские защитники продолжают удерживать позиции и наносят врагу огромные потери.
Сегодня, 15 февраля, стало известно, что на защиту Авдеевки уже перебросили бойцов 3 отдельной штурмовой бригады.
Более детально о ситуации вокруг Авдеевки можете узнать в материале РБК-Украина.
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