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Pfzier відчуває ліки для зупинки поширення коронавірусу в організмі

Автор: Роман Тверденко

Фармакологічна компанія Pfizer почала випробування орального ліки проти коронавірусу. Воно повинно зупиняти поширення вірусу в організмі.

Про це повідомляє Reuters.

Розробник почав попередні випробування препарату, в якому містяться інгібітори для запобігання реплікації вірусу в клітинах.

У Pfizer є вже досвід виробництва ефективних ліків такого роду проти інших вірусів, серед яких ВІЛ і гепатит C. Їх використання було эффектвивно і при окремому використанні, так і при поєднанні з іншими противірусними препаратами.

Нагадаємо, що вакцина розробки Pfizer проти коронавірусу першої в світі була схвалена для екстреного застосування в світі.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову внести зміни в план вакцинації населення від коронавірусу. Також уряд працює над тим, щоб скоріше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.

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