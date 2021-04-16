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У Pfizer заявили про необхідність третьої дози вакцини

Автор: Даша Харченко

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що для найбільш ефективного вакцинування від коронавірусу, ймовірно, необхідно буде прищепитись трьома дозами. Це варто зробити через 6-12 місяців після останньої ін'єкції.

Про це пише CNN.

Зазначається, що реальні дані показують, що вакцина Pfizer ефективна проти "африканського" коронавірусу.

"Захист зменшується з часом, але через пів року він все ще надзвичайно високий", - сказав Альберт Бурла.

Він додав, що на основі наявних даних може стояти питання про необхідність ревакцинації.

"Ймовірний сценарій полягає в тому, що буде потреба в третій дозі десь від шести до 12 місяців, а потім звідти буде проводитися щорічна повторна вакцинація. Але все це потрібно підтвердити", - сказав Бурла.

Крім того, він додав, що "в умовах пандемії ви захищені, так само як і ваш сусід". Тому, за його словами, важливо, щоб усі країни отримували щеплення для своїх громадян.

Нагадаємо, вакцини компанії Pfizer у розмірі 117 тисяч доз мають прибути в Україну вже сьогодні, 16 квітня. Поставка очікується в рамках ініціативи COVAX.

Зазначимо, вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження коронавірусом.

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