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Pfizer заявила, що їхні таблетки від COVID знижують ризик госпіталізації або смерті на 89%

Автор: Марія Кучерявець

Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що остаточний аналіз її таблеток проти COVID-19 показав майже 90% ефективність при запобіганні госпіталізацій та смерті у пацієнтів групи ризику. Крім того, препарат показав ефективність проти нового штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ця новина є додатковим підтвердженням того, що наш препарат, якщо він буде дозволений або схвалений, може істотно вплинути на життя багатьох людей, оскільки дані додатково підтверджують його ефективність у скороченні госпіталізацій та смертності та показують суттєве зниження вірусного навантаження", - сказав голова компанії Альберта Бурла.

Зазначено, що американський виробник ліків минулого місяця заявив про те, що його таблетки ефективні приблизно на 89% у запобіганні госпіталізаціям або смерті, ґрунтуючись на результатах приблизно у 1200 осіб.

Цього разу клінічні дослідження проводилися на основі даних ще 1000 осіб.

Вказано, що ніхто з учасників досліджень, яких лікували таблетками Pfizer, не помер, у порівнянні з 12 смертями серед тих, кому давали плацебо.

Компанія також опублікувала дані другого клінічного дослідження, зазначаючи, що лікування скоротило кількість лікарів приблизно на 70% у 600 дорослих зі стандартним ризиком.

Наразі Pfizer очікує на схвалення ліків у США - Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) у рамках безперервного подання заявок на дозвіл на використання у надзвичайних ситуаціях (EUA).

Нагадаємо, компанія Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти свої таблетки від коронавірусу.

Додамо, на початку листопада Pfizer вже оголошувала про перші успішні випробування своїх таблеток від коронавірусу.

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