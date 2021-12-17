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Pfizer заявила про неуспішні випробування малої дози вакцини для дітей 2-5 років

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Pfizer-BioNTech заявила про неуспішні результати випробування малої дози вакцини на дітях від 2 до 5 років. Препарат не викликав в них сильної імунної відповіді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Під час випробувань компанія протестувала 3 мкг вакцини (одну десяту від стандартної дози для дорослих) на дітях від 6 місяців до 5 років. Після двох доз у дітей віком від 6 місяців до 2 років - імунна відповідь була на рівні, як у людей віком від 16 до 25 років. Втім, в іншої вікової групи - ні.

Наразі Pfizer-BioNTech планує протестувати третю дозу на дітях від 6 місяців до 5 років.

"Мета тут - зрозуміти потенціал захисту третьої дози", - заявила речник компанії Джеріка Піттс.

За словами керівника відділу досліджень вакцини Pfizer Катрін Янсен, компанія розраховує отримати дозвіл на серію з трьох доз у дітей, аби застосовувати її для будь-якого віку.

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