Pfizer заявив про ефективність вакцини проти "британського" коронавірусу

Вакцина від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech ефективна проти британського штаму. Вона виробляє антитіла проти нього.

Про це сказано в результатах дослідження BioNTech.

Дослідники взяли 16 зразків крові пацієнтів, які вже одержали дози вакцини BioNTech та поєднали їх з лабораторно створеним британським штамом B.1.1.7. Виявилося, що суттєвих відхилень в дію препарату проти цього штаму немає і він також виробляє антитіла.

За результатами дослідження зроблено висновок, що після введення вакцини Pfizer навряд чи можна заразитися британським зразком коронавірусу, який виявили в країні в грудні минулого року.

Крім цього, дослідники перевірили вакцини проти 16 різних мутацій і не знайшли суттєвих змін у роботі препарату проти них.

Раніше повідомлялося, що координатор національної програми по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі Нахман Аш сумнівається у заявленій ефективності вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Він також додав, що препарат може не захистити від нових штамів вірусу.