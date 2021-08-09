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Pfizer випустить вакцину-посилювач: хто першим отримає додаткове щеплення

Автор: Марія Кучерявець

Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що повністю вакцинованим скоріш за все буде необхідно ввести додаткове щеплення від COVID-19. Його отримають першими люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За його словами, Адміністрація з контролю над харчами та ліками затвердить вакцину-посилювач від компанії Pfizer вже до кінця поточного місяця.

"Якщо подивитись на дані від Pfizer, після кількох місяців ефективність вакцини знизилась з понад 90% до 84%...Всі припускають, і я думаю, вони праві, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол", - сказав Фаучі.

Він додав, що люди зі слабкою імунною системою скоріш за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом послабиться.

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