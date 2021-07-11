Pfizer повідомить про необхідність третьої дози вакцини, - WP

Джерела видання повідомляють, що від неї титри антитіл збільшаться в 5-10 разів після перших двох уколів.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, щоб оголосити про необхідність цього бустерного щеплення.

У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь в тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.