У Pfizer повідомили про запит США на схвалення вакцини для дітей до п'яти років

Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech запросили у влади США схвалення на застосування розробленої ними вакцини від коронавірусу серед дітей у віці від шести місяців до п'яти років. Документ направлений регулятору (FDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії .

Раніше FDA звернулося до виробників вакцин з проханням якомога швидше представити відповідні документи на тлі поширення Омікрон-штаму коронавірусу, яким часто заражаються діти.

"У зв'язку зі зростанням числа госпіталізацій дітей молодше п'яти років, хворих COVID-19, наша спільна з FDA мета полягає в тому, щоб підготуватися до майбутніх варіантів інфекції і дати батькам можливість захистити своїх дітей від цього вірусу", - заявив глава Pfizer Альберт Бурла.

При цьому він зазначив, що для досягнення "високого рівня захисту" від інфекції дітям потрібні будуть три дози вакцини.

"Якщо ми отримаємо дозвіл на застосування двох доз, батьки отримають можливість почати вакцинацію дітей від COVID-19, очікуючи схвалення застосування третьої дози", - пояснив Бурла.