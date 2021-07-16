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Pfizer чи Sinovac: вчені з’ясували, яка з вакцин краще захищає від COVID

Автор: Марія Кучерявець

Китайські вчені порівняли вакцини від Pfizer та CoronaVac. З’ясувалося, що вакцина Pfizer в середньому дає в 10 разів більше антитіл до коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Coronavirus Pandemic.

"Використовуючи метод "золотого стандарту", відомий як PRNT, дослідники виявили, що середній рівень антитіл (267) в підгрупі з 12 осіб, які отримали вакцину Pfizer, в 10 разів вище, ніж у такого ж числа людей в підгрупі Sinovac, чий показник дорівнює 27", йдеться у повідомленні.

Як наголошують дослідники Гонконгського університету, такі результати можуть свідчити про "суттєві відмінності в ефективності вакцини".

Водночас вказано, що навіть середній рівень захисту організму - це краще, ніж його відсутність.

Зазначено, що результати дослідження, в якому були вивчені зразки крові 1 422 людей, відповідають заявам виробників вакцин про їхню ефективність: для Pfizer цей показник становить 95%, а Sinovac - 50,7%.

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