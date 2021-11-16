Pfizer просить дозволити використовувати таблетки від COVID-19 в США

Компанія Pfizer просить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити екстрене використання своїх експериментальних таблеток від коронавірусу. Препарат планується вводити в поєднанні з уже затвердженими ліками проти інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

За даними телеканалу, компанія запросила в FDA дозволу на екстрене застосування своєї експериментальної противірусної таблетки від COVID-19, відомої як PF-07321332 або Paxlovid. У Pfizer нагадали про високу ефективність препарату, яку він продемонстрував в ході клінічних досліджень.

"Пероральні противірусні препарати можуть зіграти важливу роль в боротьбі з COVID-19", - цитує видання гендиректора Pfizer Альберта Бурла.

За його словами, таблетка повинна вводитися в поєднанні з більш старим противірусним препаратом - "Ритонавіром". Вона призначена для лікування коронавірусу від легкого до середнього ступеня тяжкості