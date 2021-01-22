Pfizer надасть 40 млн доз COVID-вакцини бідним країнам через COVAX

У п'ятницю, 22 січня, фармацевтична компанія Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини COVID-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX. Такий обсяг компанія має намір надати в цьому році.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

"Ми підтримуємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, що розвиваються, мали такий же доступ (до вакцин, - ред.), як і решта світу, що дозволить нам зробити ще один крок на шляху до завершення цієї глобальної пандемії", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

В компанії відмовилися назвати вартість контракту. Компанія має намір почати поставки в кінці березня після укладення всіх необхідних угод.

Проте деякі експерти заявляють, що 40 млн доз вакцини дуже маленьке число, бо ініціатива розрахована на підтримку жителів щонайменше 92 країн.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин через механізм COVAX. Мова йде про вакцини компаній AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Крім того, в ЄС заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від COVID з більш бідними сусідами і Африкою. Цей механізм діятиме окремо від COVAX.