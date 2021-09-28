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Pfizer попросив США дозволити вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанії Pfizer і BioNTech направили результати випробувань своєї вакцини на дітях від 5 до 11 років американському медичному регулятору. Виробляти розраховує отримати дозвіл на застосування препарату для дітей в екстрених випадках в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу BioNTech.

Pfizer і BioNTech представили управлінню з продовольства і медикаментів США (FDA) дані з дослідження ефективності вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. Компанії також планують надати цю інформацію Європейському агентству з лікарських засобів.

У компаніях розраховують, що американський медичний регулятор дозволить екстрене застосування вакцини Pfizer/BioNTech у дітей у віці від 5 до 11 років в найближчі тижні.

Нагадаємо, раніше Pfizer і BioNTech опублікували результати дослідження ефективності своєї вакцини у дітей від 5 до 11 років.

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Сполучені Штати АмерикиВакцина