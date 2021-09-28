Pfizer попросив США дозволити вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

Компанії Pfizer і BioNTech направили результати випробувань своєї вакцини на дітях від 5 до 11 років американському медичному регулятору. Виробляти розраховує отримати дозвіл на застосування препарату для дітей в екстрених випадках в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу BioNTech .

Pfizer і BioNTech представили управлінню з продовольства і медикаментів США (FDA) дані з дослідження ефективності вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. Компанії також планують надати цю інформацію Європейському агентству з лікарських засобів.

У компаніях розраховують, що американський медичний регулятор дозволить екстрене застосування вакцини Pfizer/BioNTech у дітей у віці від 5 до 11 років в найближчі тижні.