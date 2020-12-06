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Pfizer подала запит на екстрене схвалення вакцини від COVID в Індії

Індія, Неділя 06 грудня 2020 21:18
Pfizer подала запит на екстрене схвалення вакцини від COVID в Індії
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Компанія Pfizer подала документи на термінове схвалення вакцини від коронавірусу в Індії. Країна посідає друге місце за кількістю випадків зараження у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Радник уряду Індії з питань боротьби з коронавірусом В. К. Пол зазначив, що зазвичай індійський регулятор з питань ліків розглядає питання дозволу вакцин протягом 90 днів, але в цій ситуації процес може пройти швидше.

Поки невідомо, у якій кількості Pfizer поставить в Індію свою вакцину. Основною проблемою в цьому питанні є відсутність на багатьох холодильних підприємствах умов для зберігання вакцини. Ліки потрібно зберігати за температури -70 градусів за Цельсієм.

У той же час у країні сподіваються на постачання п'яти вакцин від COVID-19, які тестували в країні. Серед них також зразок розробки Оксфордського університету і Astrazeneca.

В Індії за весь період пандемії коронавіруса зафіксовано 9,57 мільйона випадків зараження і це другий показник у світі після Сполучених Штатів. Також в країні від COVID-19 померли 140,5 тисяч чоловік.

В суботу президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня почнеться вакцинація від COVID-19 у Штатах. Новина прозвучала на тлі рекордних показників захворюваності в країні.

Вчора головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні в 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон чоловік.

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