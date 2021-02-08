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Pfizer планує майже вдвічі скоротити час випуску своєї COVID-вакцини

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 10:14
Pfizer планує майже вдвічі скоротити час випуску своєї COVID-вакцини Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Фармакологічної компанії Pfizer розраховують майже вдвічі прискорити виробництво своєї вакцини проти коронавірусу. Також там планують збільшити обсяги випуску препарату.

Про це повідомляє USA Today

Як повідомляється, виробництво однієї партії вакцини від коронавірусу Pfizer триває 110 днів. Компанія планує скоротити цей час до 60 днів. Таким чином можна буде прискорити щеплення населення і допомогти частково вирішити проблему нестачі вакцин.

Зараз Pfizer робить кожну партію препарату поетапно на трьох заводах. Починає в Міссурі, далі - в Массачусетсі і закінчує в Мічигані.

Наголошується, що збільшити обсяги випуску вакцини компанія планує за рахунок нових виробничих ліній на всіх трьох заводах.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни.

Також РБК-Україна писало, що Pfizer тимчасово скоротила поставки своєї вакцини проти коронавірусу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Крім того, Pfizer підтвердила Канаді, що на цьому найближчим часом не варто очікувати поставок вакцини від коронавірусу.

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