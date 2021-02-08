Pfizer планує майже вдвічі скоротити час випуску своєї COVID-вакцини

У Фармакологічної компанії Pfizer розраховують майже вдвічі прискорити виробництво своєї вакцини проти коронавірусу. Також там планують збільшити обсяги випуску препарату.

Як повідомляється, виробництво однієї партії вакцини від коронавірусу Pfizer триває 110 днів. Компанія планує скоротити цей час до 60 днів. Таким чином можна буде прискорити щеплення населення і допомогти частково вирішити проблему нестачі вакцин.

Зараз Pfizer робить кожну партію препарату поетапно на трьох заводах. Починає в Міссурі, далі - в Массачусетсі і закінчує в Мічигані.

Наголошується, що збільшити обсяги випуску вакцини компанія планує за рахунок нових виробничих ліній на всіх трьох заводах.