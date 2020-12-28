Pfizer відклала поставки нової партії вакцини в Іспанію

Pfizer відклала поставки нової партії вакцини проти коронавірусу в Іспанію на один день через логістичні труднощі.

Як повідомляє Reuters, про це в понеділок заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла.

За словами міністра, причиною відстрочки з постачаннями вакцини став інцидент, пов'язаний з контролем температури в процесі відправки вакцин.

"Вакцини будуть доступні у вівторок вранці в пунктах вакцинації", - запевнив Ілла.

Уряд Іспанії розраховує, що до кінця літа 2021 року близько 70% населення країни будуть щеплені.

Нагадаємо, 27 грудня вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech стартувала в країнах Євросоюзу, і зокрема, в Іспанії. Перший етап вакцинації триватиме по 29 грудня включно.

Згідно з опитуванням IPSOS, більшість європейців побоюються робити щеплення від коронавіруса.

Вакцину Pfizer/BioNTech необхідно зберігати при температурі не нижче мінус 70 градусів. Після отримання вакцини з морозильної камери її можна зберігати нетривалий час при 2-8 градусів вище нуля.

Вакцини виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna продемонструвала ефективність понад 90% на фінальному етапі випробувань і вже схвалені до використання. Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету і AstraZeneca за підсумками випробувань показав середню ефективність 70%.

Першою у світі країною, яка почала масову вакцинацію населення від коронавірусу препаратом компанії Pfizer, стала Велика Британія. Вакцинація в Британії стартувала 8 грудня, першою у світі вакцинованою людиною стала 90-річна мешканка міста Енніскіллен в Північній Ірландії Маргарет Кінан.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала в США. Першою вакцинованою у Сполучених Штатах людиною став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.