Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини

Зазначається, що переговори Pfizer з представниками Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) відбудуться у понеділок, 12 липня.

Напередодні президент науково-дослідних та медичних досліджень Pfizer Мікаель Дольстен заявив, що після введення добровольцям третьої дози, рівень антитіл до коронавірусу в їхньому організмі підскочив у 5-10 разів ніж після двох доз вакцин.