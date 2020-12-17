Pfizer направила в лікарні США майже 3 млн вакцин від коронавірусу

Компанія Pfizer направила до лікарень усіх 50 американських штатів майже 3 млн доз вакцини від коронавірусу. Це для першої хвилі вакцинації.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані американських центрів контролю та профілактики захворювань.

Як пояснили працівники операції Warp Speed, розподіл по штатах здійснювався пропорційно до кількості населення.

"Загалом Pfizer відправила 2 980 575 доз вакцини для першого щеплення, а потім, приблизно через 21 день, така сама кількість буде доступна для другого щеплення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в американському штаті Аляска госпіталізували медичного працівника після вакцинації від коронавірусу. У нього з'явилася сильна алергічна реакція.

14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

Також у Британії зафіксували два випадки алергічної реакції на вакцину Pfizer у співробітників Національної медичної служби Британії.

Після чого Національна медична служба закликала людей з історією сильних алергічних реакцій в анамнезі не йти на вакцинацію від COVID-19.