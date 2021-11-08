Pfizer має намір отримати дозвіл на "бустерне" щеплення для людей від 18 років, - WP

Pfizer і його німецький партнер BioNTech, як очікується, будуть домагатися дозволу на "бустерну" дозу своєю вакциною від коронавірусу всіх бажаючих від 18 років і старше. Таке рішення може збільшити число ревакцинацій в критичний момент пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами трьох офіційних осіб, знайомих з ситуацією, запит, який може бути поданий вже на цьому тижні, швидше за все, отримає схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками.

Представник компанії Pfizer Кіт Лонглі відмовився підтвердити плани компанії, сказавши, що у нього немає ніякої нової інформації про вакцинацію.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) у вересні санкціонував додаткове щеплення для осіб у віці від 65 і вище, люди з високим ризиком розвитку важкого захворювання, і інші регулярно піддаються впливу коронавірусу.



Pfizer та представники охорони здоров'я США стверджують, що підсилювачі запобігають госпіталізації та смерті.