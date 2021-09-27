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Pfizer починає випробовування пероральної вакцини від коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 вересня американська фармацевтична компанія Pfizer почала випробовування пероральної вакцини від коронавірусу. Тестування препарату проводитиметься серед осіб, які вже перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, компанія працює над розробкою препарату PF-07321332. Його планують випробувати на 2660 дорослих учасників віком від 18 років.

Зазначено, що тестувати ліки будуть лише на тих особах, в яких підтвердили коронавірус.

Зокрема, фахівці досліджуватимуть препарат, який містить в собі Ритонавір (застосовується для лікування ВІЛ-інфекції).

Як додають у ЗМІ, американська фармацевтична компанія Merck & Co і швейцарська Roche Holding AG також працюють над розробкою першої вакцини від коронавірусу у вигляді таблетки.

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