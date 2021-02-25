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Pfizer почала досліджувати ефективність введення третьої дози COVID-вакцини

Автор: Роман Тверденко

Розробники вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech проведуть випробування ефективності введення третьої дози препарату. Намагаються зрозуміти можливу ефективність проти нових штамів вірусу.

Про це сказано у прес-релізі компаній.

Випробування проведуть заради оцінки безпеки та ефективності з'являється від третьої дози імунітету проти нині поширених і потенційних нових варіантів коронавірусу.

У дослідженнях будуть брати участь не менше 144 чоловік, поділених на дві вікові групи - від 18 до 55 років та від 65 до 85 років. Їм будуть вводити третю дозу вакцини та перевіряти стан під час введення препарату, через тиждень після вакцинації, через місяць і протягом двох років.

Раніше повідомлялося, що застосування COVID-вакцини від Pfizer у понад півмільйона людей показало високу ефективність запобігання серйозних захворювань або смерті, навіть після однієї дози.

Також управління по контролю за продуктами і ліками США (FDA) планує схвалити запит компанії Pfizer Inc / BioNTech щодо дозволу зберігати їх вакцину проти COVID-19 при стандартних температурах морозильної камери замість ультрахолодних умов.

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