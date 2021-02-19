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Pfizer почала випробувати вакцину на вагітних

Автор: Артур Родивилов

Компанії Pfizer і BioNTech почали дослідження ефективності і безпеки своєї вакцини від коронавірусу нового типу для вагітних жінок у віці від 18 років, Перші учасниці вже зробили щеплення.

Про це повідомляється на сайті BioNTech.

Всього в дослідженнях мають взяти участь чотири тисячі вагітних жінок у віці 18 років і старше, вакцинація проводиться на 24-34 тижнях вагітності.

Кожна жінка буде брати участь у дослідженні протягом від 7 до 10 місяців, в залежності від того, що вона отримала: вакцину або плацебо. Крім того, народжені в учасниць випробування діти будуть перебувати під наглядом до шестимісячного віку.

Раніше стало відомо, що число випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила 110 млн.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на початку лютого.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська COVID-вакцина Sinovac буде в Україні протягом місяця.

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