RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Pfizer почала випробування таблеток від COVID на людях з симптомами хвороби

Автор: Марія Кучерявець

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила про завершальний етап стадії випробування таблеток від коронавірусу. Препарати тестуватимуть на пацієнтах із симптомами COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що випробування будуть проводитися на дорослих людях, які не потребують госпіталізації. Препарат протестують на 1140 учасниках.

Так, компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332, яку можна буде приймати при перших ознаках захворювання.

У липні Pfizer заявила, що якщо випробування PF-07321332 буде успішним, то до кінця року вона подасть заявку на дозвіл на можливе використання таблеток в екстрених випадках.

Досі в США схвалений лише Ремдесівір, який вводять пацієнтам внутрішньовенно для лікування COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцина від коронавірусу