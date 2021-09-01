Pfizer почала випробування таблеток від COVID на людях з симптомами хвороби

Вказано, що випробування будуть проводитися на дорослих людях, які не потребують госпіталізації. Препарат протестують на 1140 учасниках.

Так, компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332, яку можна буде приймати при перших ознаках захворювання.

У липні Pfizer заявила, що якщо випробування PF-07321332 буде успішним, то до кінця року вона подасть заявку на дозвіл на можливе використання таблеток в екстрених випадках.

Досі в США схвалений лише Ремдесівір, який вводять пацієнтам внутрішньовенно для лікування COVID-19.