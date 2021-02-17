Pfizer не доставив вчасно Євросоюзу 10 мільйонів доз вакцини від COVID

Євросоюз не доотримав в рамках перших поставок 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу розробки Pfizer. Це близько третини від узгодженого кількості доз.
Про це повідомляє Reuters.
До середини лютого Євросоюз отримав 23 мільйони доз вакцини американо-німецької розробки, тоді як обмовлялося число майже на 10 мільйонів більше.
Наголошується, що затримки почалися з самого початку вакцинації в грудні, коли замість 12,5 мільйонів доз, обумовлених для постачання до кінця місяця, Pfizer доставив тільки близько 2 мільйонів доз. При цьому, ЄС і розробник погоджували контракт на постачання 3,5 мільйонів доз на тиждень починаючи з січня, щоб отримати 21 мільйон доз до середини лютого.
Очікується, що відсутні 10 мільйонів доз компанія поставить до кінця березня. В цілому ж у ЄС два контракти на поставку загалом 600 мільйонів доз цього препарату.
Pfizer став вже третім розробником, який затримує поставки в країни Євросоюзу. Той же процес відбувається з доставкою вакцини американської Moderna і британо-шведської AstraZeneca.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія затвердила другий контракт з американською компанією Moderna. Він передбачає постачання в ЄС ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляен заявила, що в країнах Європейського союзу першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення.