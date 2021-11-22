Pfizer та BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини: для кого саме

Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу серед неповнолітніх. Мова йде про дітей віком від 12 до 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фаромкомпанії.
Там заявили, що такі результати були визначені на основі проведення третьої клінічної фази досліджень, участь у якій взяли 2 228 осіб.
Так, у 30 з цих учасників були підтверджені симптоми коронавірусу, однак всі вони не отримували вакцину від COVID-19, що, як наголошують у звіті, відповідає 100% ефективності вакцини.
Зазначено, що на основі цих результатів компанії будуть подавати заявки на схвалення регулюючими органами вакцини для цієї вікової групи у США та в усьому світі.
"Це перші та єдині розкриті довгострокові дані, що демонструють безпеку та ефективність вакцини проти COVID-19 в осіб віком від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Грузії вже почали вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 до 15 років вакциною Pfizer.
Крім того, у Швеції рекомендували вакцину Pfizer для щеплення дітей у цій віковій категорії.